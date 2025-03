Lanazione.it - Bambino con disabilità bullizzato in chat da coetanei

Il 10 giugno 2018 è statoun ragazzo di nome Antony, perché calvo. Questo ragazzo era malato; aveva il cancro e un’altra malattia rara. Più i suoilo prendevano in giro, più lui si indeboliva e la malattia prendeva il sopravvento. Questa storia è andata avanti per molto tempo quindi i medici hanno consigliato ai genitori che, per il bene del figlio, era meglio togliere la sim dal telefono per evitare contatti telefonici tossici con gli altri ragazzi. Sui social piovono offese quindi il consiglio che la nostra classe vuole dare a tutti quelli che hanno il telefono è quello di usarlo bene per non fare danni a loro stessi e agli altri. Rispetto sempre e prima di tutto, anche sui social! Usiamo il telefono per fini divertenti, per informarci dei fatti che succedono nel mondo o per fare ricerche, ma soprattutto usiamolo poco.