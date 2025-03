Ilfattoquotidiano.it - Balneari, Salvini sfida la Ue: nel decreto sugli indennizzi “equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi anni”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Matteosnobba le indicazioni della Commissione europeaaiche perderanno le gare per la propria concessione. Nei giorni scorsi Bruxelles aveva fatto avere le proprie osservazioni sulla bozza del, in cui si chiedeva al governo italiano di concedere solo la copertura deglinon ammortizzati. Invece nel testo presentato oggi dal ministro delle Infrastrutture alle associazioni di categoria campeggia la previsione che l’indennizzo verrà calcolato sìe non ancora ammortizzati al termine della concessione, ma aggiungendo “l‘cinque”. Il vicepremier italiano ignora quindi le richieste europee, come aveva annunciato qualche giorno fa gli Stati generali del turismo balneare dicendo: “Ai miei uffici ho fatto rispondere “grazie, ilce lo scriviamo noi perché siamo un paese sovrano”.