Ilrestodelcarlino.it - Baldelli: "Il centrodestra è leale". Italia Viva: "Fine dei civismi personali"

Prima la frase: "Urbino non si deve fermare perché magari non c’è più Gambini" mentre commentava, entusiasta, l’avvio dei lavori per la nuova palazzina di Emergenza-Urgenza, poi la risposta "Stiamo riflettendo", a fronte di un’esplicita domanda sull’argomento, anche se non era certo il tema del giorno. Se ritirare o confermare le dimissioni dalla carica di sindaco, Maurizio Gambini non lo ha ancora deciso. Almeno, questo è quello che riferisce alla stampa e che traspare da alcune sue dichiarazioni. Di certo, per ora, c’è solo il confermato sostegno del: "È sempre stato al mio fianco e ancora lo è – ha commentato –. Quindi è qualcun altro che, eventualmente, si prenderà la responsabilità di quello che sta accadendo". La conferma dell’appoggio arriva anche dall’assessore Francesco: "Questo dà l’idea di dove stia il, in maniera chiara – dice, riferendosi alla propria presenza sul cantiere a fianco del sindaco –.