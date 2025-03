Oasport.it - Bagnaia e il tabù Argentina: mai un podio a Termas de Rio Hondo. I precedenti

Ad appassionati ed addetti ai lavori non sono certamente passate inosservate le parole di Francesco “Pecco”prima di partire alla volta dide Rio, cittadina che ospiterà questo fine settimana il GP d’, atto numero due del Motomondiale 2025. L’ex Campione del Mondo, terzo sia nella Sprint che nella gara lunga in Australia, ha infatti rimarcato il suo poco feeling con la pista, indicando come favorito il compagno di squadra Marc Marquez, trionfatore in terra oceanica e pronto a fare piazza pulita pure in Sud America.Eloquenti le frasi del piemontese, speranzoso di “Non perdere troppi punti” in un circuito in cui non ha mai brillato neanche nelle classi minori, come dimostrano i suoi. Nel 2014, anno del suo debutto, fu costretto al ritiro dopo che il centauro aveva strappato in qualifica la sesta piazza.