Avanzo commerciale europeo verso gli Usa ancora in aumento nel 2024, sfiora i 200 miliardi di euro

L’dell’Unionepea nei confronti degli Stati Uniti ha superato, nel, i 198di, inrispetto all’anno prima. Il valore dell’exportgli Usa è stato di 531,6di, il 5,5% in più del 2023. Viceversa le importazioni sono diminuite del 4%, a 333,4. I dati sono stati diffusi dastat.L’pa vende agli Stati Uniti soprattutto medicinali e prodotti farmaceutici (il 22,5% del totale dell’export), auto (9,6%), macchinari e attrezzature industriali (6,4%), macchinari elettrici, apparecchi e parti elettriche (6%) e macchinari specializzati per industrie particolari (5%). Viceversa, importa principalmente petrolio, prodotti petroliferi e materiali correlati (16,1%), prodotti medicinali e farmaceutici (13,8%), macchine e attrezzature per la generazione di energia (9,2%), gas (5,8%) e altri mezzi di trasporto (5,5%).