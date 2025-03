Ilgiorno.it - Auto prende fuoco mentre percorre la provinciale 16: rallentamenti e una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza

Zelo Buon Persico (Lodi), 11 marzo 2025 –durante la marcia, panico sulla. Brutta disavventura, nella mattinata di oggi, per il conducente di una station wagon Peugeot. L’era in marcia e stavando la strada16 quando, all’altezza del comune di Zelo Buon Persico, ha preso. Le cause dell’accaduto sono al vaglio dei pompieri, arrivati, con unabotte e unapompa, dal comandodi Lodi. La lingua diha lambito il mezzo ma, fortunatamente, il proprietario è riuscito ad accostare, lasciando il veicolo sulla banchina e a mettersi in salvo in tempo e senza rimanere ferito o intossicato. Poi il 115 ha spento le fiamme e raffreddato motore e carrozzeria, in attesa del carroattrezzi. L’incendio ha provocato una nuvola dinero,di, ma è stato presto estinto, senza il coinvolgimento di terzi.