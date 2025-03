Ilrestodelcarlino.it - Auto fugge all’alt dei vigili. Catturata banda di ladri

Acciuffata dalla polizia locale di San Giovanni in Persiceto, dopo un inseguimento, unadi. Nella prima mattinata di sabato scorso, una pattuglia della polizia locale ha intercettato lungo via Bologna una Bmw nera sospetta, come segnalato dai dispositivi di rilevamento presenti a bordo dell’della Locale e collegati alla banca dati. A bordo della Bmw c’erano quattro uomini. Gli agenti, dopo avere diramato l’allerta alla centrale radio, si sono messi all’inseguimento della macchina fuggitiva azionando sirene e lampeggianti per cercare di fermarla. "Il conducente del veicolo sospetto, invece di fermarsi – dice Luca Nasci, comandante della polizia locale di Persiceto –, ha iniziato ad accelerare a fortissima velocità salendo sui cordoli di una rotonda ed effettuando sorpassi azzardati e pericolosi per sé e per gli altri utenti della strada.