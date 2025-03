Anteprima24.it - Auteri come Troisi, “Ricomincio da Tre” : terza prima volta per Don Tano, da cosa può ripartire

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minuti34 giorni dopo, c’è di nuovo Gaeal timone di comando della nave giallorossa in quella che sarà la sua” sotto l’Arco di Traiano. Donaveva lasciato la Strega a -2 dalla vetta, seppur con un trend in chiara discesa e l’ha ritrovata a -14 dal Cerignola con il primo posto andato a farsi benedire in un battito di ali. L’effetto “wow” che avrebbe dovuto portare l’avvento di Pazienza sulla panchina dei giallorossi non solo non c’è stato, ma durante le cinque gare della sua gestione la squadra è apparsa ancora più svogliata a timorosa racimolando 4 miseri punti in 5 gare con l’aggravante di avere affrontato compagini abbordabili e non certo le big di questo girone. Tanto si è detto sui motivi che hanno spinto la società ad esonerare, spiegati dal direttore tecnico Carli in quasi due ore di conferenza stampa nel giorno della presentazione di Pazienza.