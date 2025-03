Ilfattoquotidiano.it - Aumento della pressione fiscale, perché la spiegazione di Meloni non regge e da cosa può dipendere il dato che imbarazza il governo

No, il buon andamento dell’occupazione e quindi dei redditi da lavoro non giustifica la crescitaregistrata dall’Istat nel 2024. La “premier Giorgia, secondo cui le entrate fiscali e contributive in rapporto al pil sarebbero aumentate “c’è più gente che lavora”, nonalla prova dei numeri. Ma allora asi deve l’esplosione del peso del fisco, passato dal 41,4 al 42,6% dopo due anni di discesa? La realtà è che al momento non c’è unaunivoca. L’interpretazione è molto complessadeve tener conto da un lato dell’andamento delle imposte dirette, indirette e in conto capitale e dei contributi (il numeratore), dall’altro dell’evoluzione del pil (il denominatore) e delle sue componenti. Un peso sembra averlo avuto la maxi inflazione che tutta Europa ha conosciuto a partire dall’invasione russa dell’Ucraina.