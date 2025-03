Ilfattoquotidiano.it - Audi Q5, la prova de Il Fatto.it – L’ibrido diesel convince. E la tecnologia è top – FOTO

La solita strada non è mai stata quella percorsa da chi ha sempre inseguito qualcosa di diverso, qualcosa di più. Nella, come nello strumento scelto di volta per far capire quale fosse il percorso evolutivo di un brand.E oggi cheè alle soglie dell’avventura delle avventure, quella in Formula 1, ecco che sente il bisogno di viaggiare ancora più in alto. Perché come direbbe Julio Velasco, il Ct della nazionale femminile di pallavolo, oro olimpico a Parigi, conta solo il “qui e ora”. E non a caso proprio il re Mida di Mar de La Plata è stato ospiteal tempo italiano della velocità, cioè il circuito di Monza per il lancio della terza generazione della Q5, la best seller di Ingolstadt, capace in 17 anni di vita di vendere ben 2,7 milioni di esemplari, di cui 100.000 nel nostro Paese.