Attrezzi per la micro-chirurgia per l' ospedale di Guastalla

(Reggio Emilia), 11 marzo 2025 - Nuova donazione dell’Associazione prevenzione tumori dialladell’della Bassa. Si tratta di un set di strumenti per la-laparoscopica prodotto dalla ditta ABmedica che, grazie alle piccole dimensioni, garantiscono una performance chirurgica sicura e affidabile, riducendo al minimo l’impatto sui tessuti e migliorando la precisione durante l'intervento. Si tratta di innovativi dispositivi che si distinguono per l’alta qualità delle leghe metalliche utilizzate in grado di conferire rigidità e memoria di forma allo stelo. Ringraziamento è stato espresso dal dottor Lorenzo Mariani, responsabile dellaguastallese. Questa donazione, con strumenti per la, permettono di limitare i tempi di degenza dei pazienti, così come i tempi di recupero, potendo pure diminuire l’uso di farmaci e il dolore legato all’intervento.