Ilrestodelcarlino.it - "Atto aziendale Ast da sospendere"

"Chiediamo alla Giunta regionale dil’iter di approvazione dell’dell’Ast di Ascoli". Così Anna Casini, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, interviene sulla vicenda dell’che di cui si parlerà oggi in consiglio regionale. "L’– spiega Casini – è un documento cruciale per l’organizzazione sanitaria territoriale, ma la proposta avanzata per l’Ast di Ascoli presenta gravi lacune. Le linee di indirizzo regionali impongono che gli atti aziendali siano strutturati sulla base di un’analisi dettagliata dei bisogni sanitari del territorio, valutando i dati relativi ai consumi di prestazioni, agli accessi in pronto soccorso e alla distribuzione della domanda. Nulla di tutto questo è presente nella proposta dell’Ast di Ascoli, che si configura come unprivo dei necessari riferimenti alla realtà sanitaria locale".