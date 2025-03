Attenzione alla truffa telefonica sui conti bloccati Come riconoscerli e cosa fare

Leggi su Open.online

Ogni giorno, gli italiani sono bersagliati da un bombardamentonuo di chiamate provenienti da finti call center, con offerte straordinarie per guadagnare denaro, acquistare prodotti o ottenere inesistenti promozioni da parte di enti pubblici. Oltre alle solite voci robotiche femminili, introdotte dal classico “CIAO“ che ormai contraddistingue questo genere di raggiri, può capitare di incappare in un vero e proprio operatore umano, spesso con un accento straniero, che inizialmente tenta di spaventarvi sul fantomatico blocco di un vostro conto personale per poi fingere di volervi aiutare al fine di ottenere i vostri dati. Non cascateci e, soprattutto, non abbiate paura.abbiamo gestito la telefonataProprio questa mattina abbiamo ricevuto una telefonata da un numero con prefisso bolognese, in cui un’operatrice pretendeva di parlare con il titolare di un fantomatico conto di criptovalute bloccato a seguito di un presunto controllo (potrebbero contattarvi anche per il vostro classico conto corrente bancario).