Anteprima24.it - Attentato a Castel San Giorgio, ecco perché le telecamere del Comune erano “spente”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiNon sono state manomesse ledi video sorveglianza deldiSan, danneggiato ieri, dall’esplosione di un ordigno nel cuore della notte. Diversamente da una serie di indiscrezioni, filtrate subito dopo l’episodio, che vede impegnati, per ricostruire la dinamica, i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, non c’è un filmato dall’impianto di cui era dotato il palazzo di città,le, seppur acquistate e montate, non sono mai state collegate al server. Per fortuna, in supporto agli inquirenti che stanno lavorando sull’episodio, ci sono altri filmati registrati dalledi videosorveglianza di negozi situati nelle vicinanze del. Proprio da quellesi vede una persona che, in sella ad un motorino, senza targa e con il casco, si ferma, lancia l’ordigno e dopo 10 secondi scappa via, poco prima della deflagrazione che ha causato ingenti danni all’ingresso e anche agli uffici situati al primo piano.