Lettera43.it - Attacco hacker contro X, Elon Musk: «Proveniva da indirizzi IP in Ucraina»

Leggi su Lettera43.it

Lunedì il social X ha avuto una giornata nera, con una serie di interruzioni e problemi di accesso segnalati dagli utenti di tutto il mondo. Il primo blackout si è verificato intorno alle 10.30 ora italiana: è durato circa un’ora ed è stato seguito da nuovi disservizi alle 13.30, 15 e 18, con un andamento intermittente per il resto della giornata. Secondo il proprietario della piattaforma,, X è stato colpito da un. «Siamo attaccati ogni giorno, ma questo in corso è stato fatto con molte risorse. Un grande gruppo coordinato oppure una nazione intera è coinvolta. Stiamo monitorando.», ha scritto inizialmente in un post. Successivamente, parlando con Fox Business, ha aggiunto: «Non siamo sicuri di cosa sia successo, ma l’daIP nell’area dell’».