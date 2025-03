Secoloditalia.it - Attacco hacker a X: Musk accusa gli ucraini ma il Dark Storm Team “pro Pal” rivendica il gesto

Una giornata di blackout per X, messo fuori gioco da un massiccioinformatico che ha reso la piattaforma inaccessibile a intermittenza per ore. Elon, “doge” del social, ha puntato il dito contro un’origine geografica ben precisa: «Non siamo sicuri di cosa sia successo esattamente, ma l’proveniva da indirizzi Ip nell’area dell’Ucraina». Lo ha dichiarato in un’intervista a Fox Business, lasciando intendere che dietro il cyberassalto potrebbe esserci qualcosa di più di un semplice gruppo disenza precedenti a X:IpGli utenti si sono trovati di fronte a un social a singhiozzo: il primo down si è verificato ieri alle 10:30 ora italiana, con una paralisi di circa un’ora. Poi, il secondo stop intorno alle 13:30. A seguire, nuove interruzioni alle 15:00 e alle 18:00.