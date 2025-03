Attacco a X. I sospetti su un giovane egiziano e il gruppo Dark Storm

Leggi su Open.online

La piattaforma X di Elon Musk è stata colpita da un graveinformatico, rendendola inutilizzabile in diverse occasioni nei giorni scorsi. L’è stato rivendicato da undi hacker filo-palestinesi chiamatoTeam. Nonostante ciò, Elon Musk ha sostenuto la teoria che l’provenisse da indirizzi IP situati in Ucraina. Un’accusa non sostenuta da Robert Baptiste, esperto di OSINT e CEO di Predicta Lab. Secondo quest’ultimo, dietro all’ci sarebbe invece uno studente, sostenitore della Palestina e simpatizzante della Russia.In un lungo thread pubblicato su X, Robert Baptiste invita Elon Musk a incontrarlo, molto probabilmente per condividere i risultati della sua ricerca sull’alla piattaforma. Nel frattempo, nel thread, rivela il nome delstudente sospettato, condividendo uno screenshot del suo profilo LinkedIn: Mohamed Hany.