Oasport.it - ATP Indian Wells 2025, Matteo Arnaldi cede in due set a Brandon Nakashima

Si ferma al terzo turno il cammino di, che era l’ultimo italiano ancora in corsa nel tabellone di singolare maschile dei BNP Paribas Opendi tennis: l’azzurro, nell’ATP Masters 1000 di, al padrone di casa statunitense, numero 32 del seeding, che si impone per 6-2 6-4 in un’ora ed un quarto di gioco. Agli ottavi per lui uno tra il russo Karen Khachanov e l’altro USA Ben Shelton, in campo nella notte italiana.Nel primo set l’equilibrio si spezza già nel terzo gioco, quando l’azzurro finisce sotto 15-40 ed alla seconda occasione arriva il break dello statunitense.conferma, senza particolari patemi, lo strappo, edfinisce per capitolare ancora: nel settimo game l’azzurro si fa rimontare dal 30-15, perde tre punti di fila ed il padrone di casa scappa sul 5-2 pesante.