Atletico Madrid vs Real Madrid | le probabili formazioni

Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2024/2025. La stracittadina vede i Blancos avanti di una rete dopo il 2-1 dell’andata, ma i padroni di casa faranno leva sul fattore casalingo per ribaltare il risultato.vssi giocherà mercoledì 12 marzo 2025 alle ore 21 presso lo stadio Wanda Metropolitano.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREServirà la gara perfetta ai Colchoneros per avere ragione dei loro cugini dopo la sconfitta, seppur di misura, dell’andata. La squadra di Simeone non ci arriva però nella condizione migliore in quanto reduce dalla brutta sconfitta subita in campionato nell’ultimo turno contro il Getafe, che li ha fatto perdere il primato in classifica.I Blancos non speculeranno sul vantaggio acquisito nel primo round, ma cercheranno ugualmente la vittoria per onorare quella che è diventata la loro competizione.