Atletico Bilbao-Roma | le probabili formazioni

Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi si recano in Spagna forti della rete di vantaggio dell’andata, ma la qualificazione è tutta da conquistare.si giocherà giovedì 13 marzo 2025 alle ore 21 presso lo stadio San Mamès.: COME NON ARRIVARE LE DUE SQUADREI baschi hanno perso il match d’andata proprio alle battute finali, ma hanno tutte le possibilità per rifarsi, a patto di vincere con due gol di scarto. La squadra di Valverde è reduce dal pareggio di campionato contro il Maiorca che li ha mantenuti al quarto posto.I giallorossi dovranno difendere il gol di vantaggio dell’andata, e per farlo dovranno battagliare e non farsi condizionare dall’ambiente infuocato che troveranno. La squadra di Ranieri è in ottimo momento, come dimostra la quinta vittoria consecutiva ottenuta ad Empoli nell’ultima di campionato, che consente di avvicinarsi alla zona Europa.