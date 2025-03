Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli, inspiegabile il rigore non dato

A rivedere le immagini televisive della sfida tra Avezzano e, rimanecome il direttore di gara Palmieri di Avellino, seppur vicino e con visuale libera, non abbia punito con il calcio dil’uscita maldestra del portiere Cultraro su Baraboglia. Il difensore dell’spintosi in avanti nei minuti finali, anticipa il portiere di testa e viene letteralmente travolto, ma non per l’arbitro. Il rammarico vero è per le due occasioni, una per tempo, capitate sui piedi di Didio che tutto solo davanti al portiere si è fatto ipnotizzare e ha fallito due clamorose palle-gol. Rimane comunque una buona prestazione dei bianconeri del patron Graziano Giordani su un campo sempre ostico e contro una squadra che nel 2025 ha perso solo due gare a Chieti e a L’Aquila. Il punto conquistato allo stadio ‘Dei Marsi’ fa fare all’un altro passo avanti verso la conquista dell’aritmetica permanenza in serie D con i playout distanti sette punti grazie alla sconfitta casalinga del Roma City contro lo scatenato Notaresco di Mister Massimo Silva grande protagonista di questo girone di ritorno.