Atletica, Felicia official supplier della Maratona di Roma

Leggi su .com

(Adnkronos) –, brand di Andriani S.p.A Società Benefit, leader nel settore dell’healthy food per l’utilizzo di materie prime innovative e naturalmente prive di glutine, come cereali (avena, riso, grano saraceno e teff integrali) e legumi (lenticchie, ceci, piselli) èAcea Run Rome The Marathon 2025 che si terrà dal 14 al 16 marzo. Un’opportunità speciale per promuovere il legame tra alimentazione sana e sport attraverso iniziative dedicate a chi desidera avere uno stile di vita salutare e migliorare il proprio benessere., capofilafiliera di legumi più estesa di Italia, è buona per tutti e adatta agli sportivi. Il brand ha scelto così di diventare partnerdi, un evento che ogni anno attrae migliaia di atleti e appassionati da tutto il mondo.