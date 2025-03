Ilrestodelcarlino.it - Atletica Bonini, una freccia. Vince i 200 in 22’’61

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La gara indoor disputata ad Ancona e denominata "Ai confini delle Marche" ha visto la formazione cadetta emiliano-romagnola piazzarsi al quarto posto su 14 team al via, dietro a Lombardia, Lazio e Veneto e davanti nettamente al Friuli-Venezia Giulia. Questo grazie anche ai risultati degli atleti reggiani, tutti sui loro migliori standard: Lucadella Self Montanari e Gruzza ha vinto i m 200 ine ha contribuito all’argento della staffetta 4x200; Elettra Maccari (Atl. Guastalla-Reggiolo) è giunta terza nel lungo con m 5,37, Cristian Menozzi (Self) quinto sui 600 in 1’32’’88, Emma Spinazzi (Atl. Guastalla Reggiolo) settima nel salto triplo con 10,54. Ma sono i campionati regionali ragazzi di Parma a far registrare alcuni incredibili risultati: i 60 sono vinti da Antonio Calabria (Scandiano) in 8’’14 su Vicenzo Amendola (Self) in 8’’36 che poiil salto in lungo con m 4,95.