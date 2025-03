Sololaroma.it - Athletic-Roma, probabili formazioni: mediana più folta? Occhio a Cristante

Il turbo che ha messo lain questo 2025 è qualcosa di sorprendente, un andamento che le sta permettendo addirittura di sognare la Champions attraverso il campionato, con il 4° posto distante 6 punti, e di giocarsi le proprie carte in Europa League. Proprio su questo secondo fronte ecco avvicinarsi la sfida di ritorno degli ottavi di finale, contro unClub che, davanti al pubblico del San Mames, cercherà giovedì sera (ore 18:45) di ribaltare il 2-1 maturato all’Olimpico, grazie al gol di Shomurodov a tempo scaduto.Squadra basca che, al netto di una stagione davvero ottima, che li ha visti secondi nel girone di Europa League dietro la Lazio e al momento in 4ª posizione in campionato, non sta vivendo il suo momento migliore per più motivi: due sconfitte con Atletico Madrid eed il pareggio col Maiorca nelle ultime 3 partite disputate, l’assenza dei centrali di difesa titolari Vivian e Yeray, il primo per infortunio e il secondo per squalifica, e divisioni interne importanti tra gruppi della tifoseria organizzata.