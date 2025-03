Sololaroma.it - Athletic Club-Roma, il programma della vigilia: alle 18:50 la conferenza di Ranieri

Leggi su Sololaroma.it

Dopo la vittoria per 1-0 in campionato contro l’Empoli, lasi prepara ad affrontare l’nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. La gara è ingiovedì 13 marzoore 18:45 allo stadio San Mamés, che si preannuncia infuocato per l’occasione, con il pubblico di casa pronto a sostenere i propri beniamini nel tentativo di rimontare il 2-1 dell’andata. Dall’altra parte, sono attesi ben 2000 tifosinisti pronti a sostenere la squadra di Claudioverso una nuova impresa. IlÈ stato reso noto ildi. Nella giornata di domani, mercoledì 12 marzo, laeffettuerà la rifinitura a Trigoria12:45, con primi quindici minuti dell’namento che saranno aperti alla stampa. Nel pomeriggio, la squadra partirà per Bilbao, conche18:50 parlerà instampa al San Mamés, dove risponderàdomande dei giornalisti, accompagnato da un altro calciatore.