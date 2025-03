Sololaroma.it - Athletic Bilbao, Vivian out e Sancet in dubbio: Valverde valuta le alternative

Leggi su Sololaroma.it

Sale la tensione in vista del ritorno degli ottavi di finale di Europa League, con la Roma che prepara il match contro l’per provare a mantenere il vantaggio guadagnato nella gara d’andata grazie alla rete di Shomurodov negli istanti finali. Un 2-1 che non lascerà però spazio a troppi ragionamenti, con i giallorossi che non dovranno pensare di poter giocare per il pareggio.Nonostante la formazione basca non viva il miglior periodo della stagione, come dimostrato anche nell’ultima gara di campionato, resta decisamente temibile soprattutto con per via della qualità dei suoi giocatori offensivi. Proprio sotto questo punto di vista, importante sarà capire se potrà essere della partita, mentre per quanto riguarda il reparto arretrato sembra ormai certa l’assenza di Dani