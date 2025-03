Frosinonetoday.it - Ater Frosinone, dura replica di Iannarilli al sindacato

Leggi su Frosinonetoday.it

“È increscioso - dichiara- leggere falsità in una nota sindacale a firma Fesica Confsal, che tra l’altro è nota a pochi. Ciò che stupisce maggiormente è che la sigla in questione non riporti affatto quale sia lo stato reale dei fatti. Andiamo con ordine: i famigerati concorsi tanto.