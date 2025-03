Sport.quotidiano.net - Atalanta, Retegui firma un gol ogni 73’: il record di Inzaghi è a un passo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bergamo, 11 marzo 2025 – Fattore Mateo, una certezza per l’che semplicemente schierandolo parte di fatto già con un gol di vantaggio. Con la rete segnata su rigore domenica sera all’Allianz Stadium il bomber nerazzurro e azzurro è salito a quota 22 gol in sole 26 gare di campionato in appena 1606 minuti giocati. Cifre alla mano l’argentino naturalizzato italiano (un nonno era genovese, una nonna agrigentina), nel 2021,un gol73 minuti. Ne ha segnati addirittura dieci da gennaio, curiosamente proprio dal match contro la Juventus al Gewiss. Quando non ha segnato l’non ha mai vinto nei tre pareggi interni contro Torino, Cagliari e Venezia. In stagione, considerando anche i 3 gol realizzati in Champions, è a quota 25, ma è in campionato che l’ex Tigre sta viaggiando con una media stratosferica.