Sololaroma.it - Aston Villa-Club Brugge, il pronostico di Champions League: tanti gol in vista?

Comincia una nuova tre giorni dedicata alle coppe europee, con le sfide di ritorno degli ottavi di finale che serviranno a stabilire quali saranno le otto squadre ad accedere ai quarti di finale. Per quanto riguarda la, il programma della giornata di domani, mercoledì 12 marzo, prevederà tra le quattro sfide che si svolgeranno anche quella tra, che alle ore 21, alPark, ripartiranno dal 3-1 in favore degli inglesi.Situazione dunque decisamente vantaggiosa per la formazione di Emery, che affronterà il ritorno in casa godendo di un bel vantaggio.che arriva a questo delicato appuntamento nel migliore dei modi anche per via del successo ottenuto nel weekend con il Brentford, che ha permesso di restare in scia nella corsa ad un piazzamento europeo.