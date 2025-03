Assurdo Valentino Rossi spunta la verità | Aveva ragione

Leggi su Sportface.it

continua ad attirare su di sé l’attenzione anche nel motociclismo:fuori lasul campione di Tavullia,Non può essere certo dimenticato.da tre anni non corre più in MotoGP, ma il suo nome è scritto per sempre nei libri di storia del motorsport.Una leggenda con i suoi nove titoli mondiali vinti, una serie di trionfi (non un record visto il primato irraggiungibile di Agostini) che può ora essere eguagliato da Marc Marquez che è fermo a quota otto. Il Dottore però ha fatto la storia di questo sport non soltanto per i suoi trionfi, ma anche per il suo essere personaggio in maniera naturale, senza nulla di costruito.si è fatto amare, e in alcuni casi odiare, per il suo essereed è questo che ne ha fatto il simbolo della MotoGP.