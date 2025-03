Gamerbrain.net - Assassin’s Creed Shadows: Yusuke è letale e silenzioso nel nuovo Gameplay

si prepara a ridefinire l’approccio stealth della saga, introducendo nuove dinamiche di gioco che coinvolgono anche il protagonista Yasuke. Sebbene noto per la sua forza e il combattimento ravvicinato, Yasuke dimostra di poter adottare anche strategie più silenziose ed efficaci, offrendo unpiù variegato e strategico.– Gamerbrain.netYasuke: Un GuerrieroIl recente video dipubblicato da Ubisoft mette in risalto le capacità stealth di Yasuke, evidenziando come la forza bruta possa essere affiancata da un approccio tattico:Infiltrazione Silenziosa: Yasuke si introduce furtivamente in un insediamento, evitando i nemici e sfruttando l’ambiente per passare inosservato.Attacchi a Distanza: Utilizza l’arco per colpire un avversario da un tetto, dimostrando precisione e capacità di adattamento anche nel combattimento a distanza.