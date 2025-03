Assalto di Fabrizio Corona a David Lacerenza mentre è ai domiciliari Il titolare della Gintoneria prima sembra disperato poi passa alle minacce

Leggi su Open.online

Cappellino in testa, occhiali e il tentativo di essere il meno riconoscibile possibile. Cosìsi è fatto riprendere su una strada ad alto scorrimento di traffico di Milano spiegando: «È qui che abita, il. È qui che dovrebbe essere agli arresti, nel suo appartamento al piano terra. Proviamo a parlarci». Ripreso da una telecamera di lato dal marciapiede e da una di spdall’altra partestrada,habussato e poi ha fatto che spingere ed aprire la finestra. Trovando davanti a sé scompigliato e naturalmente assai meno spavaldo di comeva sui social. Che ha capito subito il guaio in cui stava precipitando: «Fabri, non posso parlare con te.».alla finestraAssedio alla finestra dove ilè costretto agli arrestiCinque minuti di colloquio surreale poi trasmesso danella seconda parte del suo Falsissimo, riservata al pubblico in abbonamento.