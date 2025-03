Lanazione.it - Assalto al supermercato: camion a tutta velocità usato come ariete, cassaforte agganciata con un cavo di acciaio

Perugia, 11 marzo 2025 – All’del, con un. Vetrine in frantumi e lache, però, è rimasta lì dov’era o poco meno. Perché nel frattempo è scattato l’allarme e l’intervento di carabinieri e vigilanza privata è stato così rapido da non permettere ai ladri di tentare, una seconda volta, a trascinare via la cassa dopo che il filo con cui era statasi è rotto al momento di traino. È successo nella notte tra domenica e lunedì alOasi di Ellera, nell’area ex Ellesse. Secondo quanto appurato, una banda di malviventi ha raggiunto il parcheggio delcon due mezzi, entrambi presumibilmente rubati per questo scopo, un furgone e un’automobile. Il furgone è stato utilizzato. Lanciato a, è andato a infrangere una parte della vetrina, appena a lato della zona delle porte di entrata e uscita.