Asllani torna protagonista! Senza Zielinski un ruolo diverso

Kristjandopo l’infortunio di Piotr. Il centrocampista dell’Inter avrà unnelle prossime settimane e Simone Inzaghi gli darà fiducia. SITUAZIONE – Kristjanin questa stagione ha avuto una centralità diversa rispetto all’anno scorso. Al terzo anno di Inter il centrocampista ha acquisito fiducia e conquistato Simone Inzaghi, che lo ha utilizzato spesso come prima scelta in asdi Hakan Calhanoglu. Il turco adesso sta bene e dal Monza pare stiando sui suoi vecchi alti livelli. Mancherà però Piotrper un mese e mezzo o due, perciò ci sarà assolutamente bisogno dicosì come di Davide Frattesi. L’ex Sassuolo avrà la responsabilità della titolarità oggi con il Feyenoord, il compagno invece avrà minutaggio comunque importante.