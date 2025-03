Lanazione.it - Asl 5 e Questura firmeranno accordo contro la violenza agli operatori

La Spezia, 11 marzo 2025 – Ogni anno in Asl 5 vengono assistiti circa 90.000 pazienti in Pronto Soccorso, 25.000 in regime di ricovero ed erogate oltre 2.000.000 prestazioni ambulatoriali e più di 90.000 a domicilio. Un intenso e complesso lavoro di cura durante il quale sono state segnalate ufficialmente, dal 2020 ad oggi 281 aggressioni (verbali 225, fisiche 56). Nell’ultimo anno 78 (64 verbali e 14 fisiche), dall’inizio del 2025 sono 14, tutte verbali. In questa ottica è stato raggiunto l’tra Asl 5 e ladella Spezia per la firma del protocollo d’intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dellanei confronti deglisanitari, sociosanitari e ausiliari di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni.