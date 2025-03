Anteprima24.it - Asia: “Tema focus rifiuti in linea con la missione aziendale”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiL’intelligenza artificiale sarà ilcentrale dell’Hackathon promosso daper l’edizione 2025 del ‘’, l’appuntamento annuale per incrociare testimonianze, esperienze e buone pratiche sul mondo dei. I team in gara dovranno centrare uno degli obiettivi della mission: lavorare su progetti in cui l’IA rivesta un ruolo cruciale nell’accelerare la transizione verso un’economia circolare e più sostenibile attraverso soluzioni innovative ed efficienti. La squadra che si classificherà prima vincerà l’accesso alla prossima ‘Call For Ideas’ organizzata dall’incubatore Sei Sannio, per essere supportata nella validazione dell’idea e partecipare al Demo Day previsto tra il mese di giugno ed agosto.“Riteniamo fondamentale – spiega l’amministratore unico, Donato Madaro – coinvolgere le migliori intelligenze presenti sul territorio per dare vita a soluzioni innovative capaci di trasformare iin una risorsa, un’opportunità.