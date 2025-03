Dilei.it - Ascolti tv del 10 marzo, Belcanto affronta il Grande Fratello

È iniziata una nuova settimana televisiva e come ogni lunedì la fiction su Rai 1,, si scontra col ilsu Canale 5. Per entrambi glitv non sono mai stati particolarmente brillanti e non è mancata qualche critica alla serie con Vittoria Puccini.Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di. Carolina vince a sorpresa sulla sorella e sulla misteriosa Sarrasine, ottenendo il ruolo da protagonista ne “La Cenerentola”, suscitando una certa gelosia. Alla festa di fidanzamento di Maddalena e del colonello Falez, Carolina scopre un segreto su Sarrasine.Al, condotto da Alfonso Signorini, su Canale 5 si è deciso chi andrà verso la finale, mentre Lorenzo sta vivendo un momento di crisi profonda.Su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Massimo Giletti e il suo Lo stato delle cose.