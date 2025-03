Bubinoblog - ASCOLTI TV 10 MARZO 2025: BELCANTO, GRANDE FRATELLO, PARTE FIN CHE LA BARCA VA

Leggi su Bubinoblog

TV 10• Lunedì •Glitv di lunedì 10con l’elezione di un nuovo finalista al, la serie tve il debutto di Fin Che LaVa. Ecco i dati di ieri. GruppiR A I24H – xPT – xM E D I A S E T24H – xPT – xTg1 Mattina – xTg1 – xUnoMattina – xStorie Italiane – xStorie Italiane – xE’ Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Economia – x + xLa Volta Buona – xLa Volta Buona – xIl Paradiso delle Signore – xTg1 – xPres. La Vita in Diretta – xLa Vita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xCinque Minuti + Affari Tuoi – x + x– x– xXXI Secolo – xPrima Pagina Tg5 – xTg5 – xMattino 5 News – x + xForum – xTg5 – xBeautiful – xTradimento – xUomini e Donne – x + xAmici di Maria De Filippi – x– xMy Home My Destiny – xPomeriggio 5 – x + xPomeriggio 5 Saluti – xAvanti un Altro! – xAvanti un Altro! – xTg5 – xStriscia La Notizia – x– x– xGF Night + GF Live – x + xUn Ciclone in Convento – x + xTg2 – xRadio2 Social Club – xTg2 Italia Europa – xTg Sport – xI Fatti Vostri – x + xTg2 – xTg2 Costume & Società – xTg2 Medicina 33 – xOre 14 Light – xTirreno-Adriatico: 1^ Tappa – xBellaMa’ – x + xLa Porta Magica + E Poi.