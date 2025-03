Ilrestodelcarlino.it - Artrosi, una nuova cura al Rizzoli di Bologna

, 11 marzo 2025 – Dietro la difficile sigla Tame (Transcatheter Arterial Micro-Embolization) c’è in realtà un bel passo avanti nella ricerca e ladi patologie degenerative infiammatorie delle articolazioni (). In prima linea, l’Istituto Ortopedicodi, dove finora sono stati eseguiti 8 interventi su pazienti affetti da queste patologie a livello del ginocchio. Il trattamento consiste nell’introduzione attraverso l’arteria, in genere quella femorale, di cateteri (piccoli tubicini) che veicolano nelle arterie periferiche sostanze embolizzanti riassorbibili, che vanno a chiudere i vasi del microcircolo che alimentano l’infiammazione tissutale. L’efficacia del trattamento dipende da ogni singolo caso e ha una durata variabile (da alcuni mesi fino all’anno), ma può essere ripetuto.