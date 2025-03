Lanazione.it - Artigiano di 44 anni cade dalla scala. Scatta l’intervento dell’elisoccorso

Un malore improvviso, che gli avrebbe fatto perdere l’equilibrio facendolore al suolosulla quale stava a quanto pare lavorando. Questo, stando perlomeno ad una prima ricostruzione dei fatti, è l’ipotesi per quanto successo ieri mattina ad un uomo di 44, il quale a seguito dell’accaduto è stato trasportato in elicottero a Careggi per accertamenti medici. L’episodio in questione risale alla mattinata: il quarantaquattrennesi trovava nei pressi di un edificio situato via delle Colline (in località Castelfalfi) quando è caduto a terra per motivi ancora da accertare. Sul posto sono quindi intervenuti i sanitari della Misericordia di Castelfiorentino, i quali hanno provveduto a prestare all’uomo le prime cure del caso. L’non risulta essere se non altro in pericolo di vita.