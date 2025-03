Ilrestodelcarlino.it - Artigiani e commercianti: "Si trovi una soluzione"

L’ennesimo stallo sul Passante preoccupa aziende e associazioni di categoria. Glidi Cna Bologna con il presidente Antonio Gramuglia confermano che "le recenti discussioni tra Comune e ministero delle Infrastrutture stanno portando timore tra le imprese. La paura è che quest’opera importante per lo snellimento del traffico sul nodo autostradale di Bologna rischi di passare in secondo piano rispetto ad altre opere infrastrutturali a livello nazionale". In evidenza vengono messe le difficoltà quotidiane delle aziende a causa di traffico (e cantieri). "Ci sono imprese che impiegano meno tempo a volare da Bologna a qualsiasi punto d’Europa rispetto a percorrere la tangenziale dall’aeroporto all’azienda. I cantieri del tram – continua Gramuglia – e fortunatamente il successo delle manifestazioni fieristiche hanno ‘intasato’ ulteriormente il traffico sul nodo di Bologna.