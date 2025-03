Sololaroma.it - Arsenal-PSV, il pronostico di Champions League: GOL e non solo

I principali campionati internazionali sono passati in archivio, per lasciare ampio spazio alla 3 giorni di coppe europee. Ad aprire questo tour de force sarà la, con il quadro degli ottavi di finale di ritorno che si concluderà domani mercoledì 12 marzo con ben 4 partite. Una di queste appare come una vera e propria formalità, una passerella per una delle due squadre coinvolte. Stiamo parlando dell’, che affronterà alle ore 21:00 all’Emirates Stadium il PSV. L’andata si è conclusa con il clamoroso risultato di 7-1 in favore dei Gunners, che tenteranno di ripetersi anche di fronte al loro pubblico. Il desiderio degli olandesi, invece, è quello di uscire dalla Coppa Campioni con un successo esterno, prendendosi una piccolissima rivincita rispetto alla prima sfida.-PSV, probabili formazioni(4-3-3): Raya; White, Saliba, Kiwior, Zinchenko; Odegaard, Jorginho, Rice; Sterling, Merino, Trossard.