Ilfattoquotidiano.it - Arresti a Napoli per mazzette sui certificati di morte, l’intercettazione: “L’impiegato del Comune è a disposizione”

L’associazione a delinquere dellesuidiera “formata da almeno 65 persone” ed era capeggiata da tre dirigenti del distretto sanitario 24 dell’Asl1, con sede in via Chiatamone: i dottori Federico Mirante, Luigi Rinaldi e Margherita Tartaglia, che hanno agito “mediante un preciso modus operandi e con compiti ed attività ben collaudate”. I tre sono ritenuti promotori e organizzatori “di una struttura permanente nel tempo, operativa anche oggi, adeguata rispetto al fine criminoso da raggiungere, dove i singoli associati divenivano parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti della stessa specie”.Lo scrive il Gip Fabio Provvisier in alcuni dei passaggi dell’ordinanza che ha disposto il loro arresto in carcere, tra i 70che hanno sgominato il sodalizio.