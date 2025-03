Panorama.it - Armi, occhio all’idea Ursula

Attenzione, fregatura in arrivo dalla premiata società Unione europea e industria tedesca. Ricordate il diesel gate? Problema tedesco fatto pagare a tutti gli europei con inesorabile inizio della distruzione del comparto auto? Ebbene, ecco la nuova intenzione della Commissione: fare meno auto in Germania – non è difficile, ormai - e più, ma con i nostri risp, per tentare di rimettere in moto la locomotiva dell’industria tedesca. Questa la proposta del principale gruppo dell'industria della difesa di Berlino: secondo l'Associazione federale dell'industria germanica per la sicurezza e la difesa (Bdsv) occorre continuare a espandere drasticamente il bilancio della Difesa come peraltro suggerito anche dalla presidente UeVon del Leyen. Il tutto per superare i cosiddetti “colli di bottiglia” della produzione, coinvolgendo impianti finora destinati al settore automotive.