Lortica.it - Arezzo spreca, il Carpi colpisce: 0-1 al Comunale

Leggi su Lortica.it

Unvivace e propositivo crea gioco e occasioni in profondità, ma nel finale un fallo su Pattarello e un fuorigioco dubbio favoriscono il vantaggio del.Nel secondo tempo, Capello sfiora il pari di testa, ma il portiere avversario risponde in angolo. Righetti viene atterrato al limite, Tavernelli calcia la punizione, ma il portiere respinge. Mawuli entra per dare intensità, mentre Chierico lascia il campo.S’era detto che si andava ad Ascoli, se si vinceva, ancora non siamo partiti!L’fatica contro unsolido e pericoloso in ripartenza. I cambi non cambiano il copione: entrano Egunseye e Fiore per Pattarello e Capello, ma la squadra perde qualità a centrocampo. Egunseye fatica a entrare in partita, con uno stop che finisce in fallo laterale.Non vedremo le olive!!.. Cross a gogò e Fiore tira fuori, altra scena per perdere tempo, me sa, che se perde !!Finale convulso: crampi, perdite di tempo e assalti amaranto.