Lortica.it - Arezzo sconfitto dal Carpi: il tabù continua dopo 59 anni

Leggi su Lortica.it

La legge dei grandi numeri vorrebbe che,59di bocconi amari, toccasse quello dolce. Tradotto in linguaggio calcistico: se l’non batte ildal gennaio 1966, oggi dovrebbe essere il giorno della svolta. Invece no. Si conferma la cabala nefasta, e gli emiliani si impongono per una rete a zero.Bucchi, che ci ha abituati a unaggressivo, oggi schiera una squadra iper-aggressiva e votata più che mai all’attacco. Questo, però, non stravolge il gioco amaranto né sbilancia la compagine aretina.L’inizio vede gli ospiti gettarsi subito in avanti, ottenendo due calci d’angolo nei primi due minuti. Sulla respinta del secondo, però, i padroni di casa hanno la loro prima occasione con Montini, che sfiora il palo. Gli amaranto prendono in mano le redini del gioco e costruiscono diverse occasioni.