Arezzo, resta in carcere la figlia che ha ucciso la madre

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di, Claudio Lara, al termine dell’interrogatorio di garanzia ha disposto la custodia cautelare inper Giuseppina Martin, la donna di 67 anni che domenica scorsa a San Giovanni Valdarno (), nell’abitazione in via Fermi dove vive col marito, con un foulard ha strangolato laMirella Del Puglia, 93 anni, che da alcune settimane si era trasferita dalla.La donna attualmente si trova nelfiorentino di Sollicciano. L’accusa a suo carico è di omicidio volontario aggravato dal legame di parentela.Da quanto si apprende, nel corso dell’interrogatorio di garanzia Giuseppina Martin ha ribadito quanto già aveva detto davanti alla pm Francesca Eva poche ore dopo il delitto, cioè di averlaper la stanchezza fisica e psicologica accumulata, dal momento che la 93enne era ormai in fase di decadimento cognitivo e necessitava di un’assistenza pressoché continua, situazione che lei non riusciva più a sostenere.