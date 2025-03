Anteprima24.it - Aorn San Pio, primo prelievo d’organo del 2025

Tempo di lettura: 2 minutidelpresso l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “San Pio” di Benevento, uno dei centri della rete regionale trapianti. Ildel fegato su una paziente ultra 65enne ha salvato la vita di un ricevente e testimoniato un eccellente lavoro di èquipe.Coordinato da Andrea Balzano (Responsabile Ufficio Coordinamentod’Organi), ll lavoro è stato svolto in costante contatto con il Centro Regionale dei Trapianti, e ha visto coinvolte diverse Unità Operative dalla Neurorianimazione, alla Medicina Legale, alla Chirugia d’Urgenza, all’Anatomia Patologica.Un’attività di squadra egregiamente gestita e che ha visto impegnate le diverse figure professionali per molte ore. “Un pensiero commosso ed un sincero ringraziamento vanno alla famiglia, del donatore che ha dimostrato grande forza e generosità in un momento di profondo dolore – evidenzia il Direttore Generale dell’San Pio Maria Morgante- .