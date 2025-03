Romadailynews.it - Anzio: multe per pasticceria e ristorante

Leggi su Romadailynews.it

ni per oltre 26.000 euro e due veicoli sequestrati. Verifiche dei carabinieri sulle stazioni ferroviarie e sulle attività commerciali del territorioControlli e sniNel corso dell’operazione, i militari hanno effettuato posti di blocco e verifiche nei pressi delle stazioni ferroviarie di, fermando oltre 120 persone e 77 veicoli. Sono state riscontrate diverse violazioni del codice della strada, conche superano complessivamente i 12.000 euro e il sequestro di due automobili.Un automobilista è stato deferito in stato di libertà dopo che i carabinieri hanno accertato l’uso di bolli contraffatti sulla carta di circolazione del suo veicolo, immatricolato all’estero.Controlli nei locali:natiParallelamente, i carabinieri hanno effettuato ispezioni in due attività commerciali insieme al personale del Nas.