Anzio controlli dei Nas in una pasticceria e un ristorante | multe per oltre 13mila euro

Leggi su Ilfaroonline.it

, 11 marzo 2025 – Stazioni e attività commerciali nel mirino dei carabinieri: i militari della Compagnia dihanno eseguito un servizio di alto impatto, disposto dal Ministero dell’Interno,Al termine dello stesso, sono stati controllati più di 120 soggetti e 77 veicoli, sono state elevate sni al codice della strada per12.000, con il sequestro di due veicoli. Durante un posto di controllo, un soggetto è stato deferito in stato di libertà per uso di atti falsi, poiché la pattuglia ha constatato che erano stati apposti bolli contraffatti sulla carta di circolazione di un veicolo, con targa straniera. In, congiuntamente a personale del NAS, sono state controllate due attività commerciali del territorio: una, ove sono state emesse sni amministrative di11.